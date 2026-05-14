Eurovision 2026 Peparini | La coreografia di Sacchetta per Sal Da Vinci somiglia a uno dei miei quadri di Amici

Durante un'intervista, un noto coreografo ha commentato le somiglianze tra la coreografia realizzata per un artista da un collega e un suo quadro esibito in una trasmissione televisiva. Ha affermato di aver notato un collegamento tra le due creazioni, sottolineando come ci possa essere una linea sottile tra ispirazione e riproduzione evidente. La discussione si è concentrata sulla somiglianza tra i movimenti e le immagini, senza entrare in dettagli sui soggetti coinvolti o sulla produzione artistica.

Il noto coreografo avrebbe notato delle somiglianze tra la coreografia che Marcello Sacchetta ha creato per la canzone Per sempre sì di Sal Da Vinci e un suo quadro presentato nella trasmissione Amici: "Penso ci sia una linea sottile tra ispirazione e riproduzione evidente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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