Nel settore farmaceutico, quasi la metà dei ruoli di vertice sono occupati da donne, con un divario retributivo molto ridotto rispetto agli uomini. Questa situazione riflette un cambiamento evidente rispetto a passato e si accompagna a una crescente attenzione alla creazione di farmaci più adatti alle esigenze femminili. Il settore si sta muovendo verso un nuovo modello, in parte influenzato dai progressi tecnologici e da una visione più aperta e inclusiva all’interno delle aziende.

I numeri di questo settore industriale che sostiene le donne parlano chiaro: tra il 2019 e il 2024 l’occupazione ha registrato una crescita del +8% (superiore alla media nazionale ferma al +4% ) e con un +13% relativo proprio alle presenze femminili. Nelle aziende farmaceutiche, dove le pari opportunità sono da anni una realtà consolidata, le donne rappresentano infatti il 45% dei dipendenti (il 29% negli altri settori manifatturieri), spesso con ruoli apicali - tra dirigenti e quadri la presenza femminile raggiunge il 47% - mentre sono in maggioranza nella sezione Ricerca & Sviluppo, dove costituiscono il 53% degli addetti. «Il fatto di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marcello Cattani, Farmindustria: «Il 47% dei manager farmaceutici sono donne. È il settore dove il Gender Gap retributivo rasenta lo zero. I farmaci del presente e del futuro, sempre più a misura di donna»

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