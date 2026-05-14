Marcello Cattani Farmindustria | Il 47% dei manager farmaceutici sono donne È il settore dove il Gender Gap retributivo rasenta lo zero I farmaci del presente e del futuro sempre più a misura di donna
Nel settore farmaceutico, quasi la metà dei ruoli di vertice sono occupati da donne, con un divario retributivo molto ridotto rispetto agli uomini. Questa situazione riflette un cambiamento evidente rispetto a passato e si accompagna a una crescente attenzione alla creazione di farmaci più adatti alle esigenze femminili. Il settore si sta muovendo verso un nuovo modello, in parte influenzato dai progressi tecnologici e da una visione più aperta e inclusiva all’interno delle aziende.
I numeri di questo settore industriale che sostiene le donne parlano chiaro: tra il 2019 e il 2024 l’occupazione ha registrato una crescita del +8% (superiore alla media nazionale ferma al +4% ) e con un +13% relativo proprio alle presenze femminili. Nelle aziende farmaceutiche, dove le pari opportunità sono da anni una realtà consolidata, le donne rappresentano infatti il 45% dei dipendenti (il 29% negli altri settori manifatturieri), spesso con ruoli apicali - tra dirigenti e quadri la presenza femminile raggiunge il 47% - mentre sono in maggioranza nella sezione Ricerca & Sviluppo, dove costituiscono il 53% degli addetti. «Il fatto di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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