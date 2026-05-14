Marcello Cattani Farmindustria | Il 47% dei manager farmaceutici sono donne È il settore dove il Gender Gap retributivo rasenta lo zero I farmaci del presente e del futuro sempre più a misura di donna

Da vanityfair.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel settore farmaceutico, quasi la metà dei ruoli di vertice sono occupati da donne, con un divario retributivo molto ridotto rispetto agli uomini. Questa situazione riflette un cambiamento evidente rispetto a passato e si accompagna a una crescente attenzione alla creazione di farmaci più adatti alle esigenze femminili. Il settore si sta muovendo verso un nuovo modello, in parte influenzato dai progressi tecnologici e da una visione più aperta e inclusiva all’interno delle aziende.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I numeri di questo settore industriale che sostiene le donne parlano chiaro: tra il 2019 e il 2024 l’occupazione ha registrato una crescita del +8% (superiore alla media nazionale ferma al +4% ) e con un +13% relativo proprio alle presenze femminili. Nelle aziende farmaceutiche, dove le pari opportunità sono da anni una realtà consolidata, le donne rappresentano infatti il 45% dei dipendenti (il 29% negli altri settori manifatturieri), spesso con ruoli apicali - tra dirigenti e quadri la presenza femminile raggiunge il 47% - mentre sono in maggioranza nella sezione Ricerca & Sviluppo, dove costituiscono il 53% degli addetti. «Il fatto di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

marcello cattani farmindustria il 47 dei manager farmaceutici sono donne 200 il settore dove il gender gap retributivo rasenta lo zero i farmaci del presente e del futuro sempre pi249 a misura di donna
© Vanityfair.it - Marcello Cattani, Farmindustria: «Il 47% dei manager farmaceutici sono donne. È il settore dove il Gender Gap retributivo rasenta lo zero. I farmaci del presente e del futuro, sempre più a misura di donna»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Lavoro, sempre meno donne leader. L’Italia soffre il gender gapRoma, 5 marzo 2026 - Cresce l’occupazione femminile, ma non abbastanza da colmare il divario con gli uomini e con l’Europa.

Le donne studiano più degli uomini ma guadagnano il 25% in meno, il gender gap zavorra per l’ItaliaRoma, 24 febbraio 2026 – Il terzo Rendiconto di genere del CIV dell’INPS, presentato a Roma, restituisce una fotografia nitida e per molti versi...

Temi più discussi: Sanita': Cattani (Farmindustria): chi dice spesa farmaci fuori controllo dice il falso; Cattani: Farmaci, falso che la spesa sia fuori controllo, cambiano bisogni e logiche valore; Convegno 'Innovazione e produzione di valore', Cattani (Farmindustria): Settore cruciale per Italia; Cattani Chi parla di spesa farmaceutica fuori controllo sta dicendo il falso.

marcello cattani marcello cattani farmindustria ilConvegno 'Innovazione e produzione di valore', Cattani (Farmindustria): Settore cruciale per ItaliaIndustria farmaceutica significa difesa, sicurezza, protezione dei cittadini, oltre che valore economico e sociale. E oggi l'Italia si trova ad un punto di svolta, avendo l'industria farmaceutica più ... ilgiornale.it

marcello cattani marcello cattani farmindustria ilFarmindustria: 'Il vaccino per l'Hantavirus è possibile ma siamo fiduciosi che non servirà'La strada per arrivare ad un vaccino contro l'Hantavirus è assolutamente percorribile, ma siamo confidenti che non ve ne sarà l'esigenza, perché l'attuale focolaio non diventerà una epidemia o ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web