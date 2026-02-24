Le donne studiano più degli uomini ma guadagnano il 25% in meno il gender gap zavorra per l’Italia

Il terzo Rendiconto di genere dell’INPS rivela che le donne studiano più degli uomini, ma guadagnano il 25% in meno. La causa principale è il divario salariale ancora presente nel paese. Nonostante siano la maggioranza tra gli studenti, le donne incontrano difficoltà a ottenere stipendi equi e a raggiungere una pensione dignitosa. La relazione mostra come queste disparità influenzino profondamente il loro futuro economico. La situazione mostra ancora margini di miglioramento.

Roma, 24 febbraio 2026 – Il terzo Rendiconto di genere del CIV dell’ INPS, presentato a Roma, restituisce una fotografia nitida e per molti versi ancora dura dell’Italia: le donne sono più della metà della popolazione, studiano di più, ma continuano a lavorare meno, guadagnare meno e arrivare alla pensione con assegni più leggeri. È un quadro sociale, certo. Ma è anche un grande tema economico, perché il divario di genere non è solo una questione di diritti: è un freno strutturale alla crescita del Paese. Il punto di partenza è demografico. Al 1° gennaio 2025 l’Italia conta 58,9 milioni di abitanti, con una quota femminile del 51,1%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Le donne sono più brave all’Università, ma dopo la Laurea guadagnano il 15% in meno degli uominiLe donne italiane sono più brave all’Università, ma dopo la laurea guadagnano il 15% in meno degli uomini, come emerge dal Rapporto di genere AlmaLaurea 2026, che evidenzia come la disparità di trattamento non si limiti alle difficoltà di accesso al lavoro ma si protragga anche nei salari e nelle opportunità di crescita.

Lauree e lavoro, il paradosso: le donne studiano meglio e più in fretta, ma guadagnano il 15% in menoQuesta mattina all’Università di Modena e Reggio Emilia si sono riuniti studenti e ricercatori per presentare un rapporto che mette in luce un’Italia divisa.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Perché gli uomini vivono meno delle donne? La colpa non è dei vizi, ma di...; Studenti e giovani laureati nella morsa dell'IA; Da M’illumino di meno a M’illumino di scienza, la svolta tecnologica di Unimore; DONNE E IMPRESE, UNA LEADERSHIP TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’.

UNIVERSITÀ & LAVORO/ Le donne studiano meglio, ma guadagnano menoSono stati presentati ieri interessanti dati relativi al divario tra i laureati e le laureate non solo nel percorso di studio, ma anche nel mondo del lavoro ... ilsussidiario.net

Il gender pay gap giornaliero: le donne guadagnano il 25,7% in meno degli uominiIl rendiconto presentato dall'Inps. Le retribuzioni con la differenza più consistente sono quelle del settore delle attività immobiliari (ANSA) ... ansa.it

DI TANTE DONNE una performance per Gallerie d’Italia, Napoli DI TANTE DONNE una performance ideata e curata da f.pl. femminile plurale per la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento” Gallerie d’Italia Napoli, via Toledo 177 giovedì 5 e ve - facebook.com facebook