Marcell Jacobs si prepara per una delle tappe decisive della sua stagione, con l’obiettivo di conquistare il suo terzo titolo europeo nei 100 metri consecutivi. L’atleta si trova in una fase delicata ma strategica del suo percorso, con la volontà di mantenere il successo già ottenuto nelle edizioni precedenti. La sua presenza sulla linea di partenza è attesa con attenzione, mentre si avvicina il momento di affrontare la competizione.

Marcell Jacobs si avvicina a uno dei passaggi chiave della sua stagione con la consapevolezza di trovarsi in una fase delicata ma strategica della carriera. Lo sprinter azzurro sarà infatti tra i protagonisti più attesi del Golden Gala in programma il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma, tappa della Diamond League che rappresenterà uno dei test più significativi verso i Campionati Europei di Birmingham, grande obiettivo dell’estate. Prima ancora, il campione olimpico debutterà sui 100 metri il 20 maggio a Savona, dando ufficialmente il via a un’annata che lui stesso definisce di costruzione e rilancio. A Roma, intanto, Jacobs ha svolto una giornata di test al Centro Sportivo delle Fiamme Azzurre insieme allo staff dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e al proprio allenatore Paolo Camossi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcell Jacobs: “Vorrei vincere per la terza volta consecutiva il titolo europeo nei 100 metri”

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