Jordan Anthony fa come Marcell Jacobs e vince i 60 metri ai Mondiali Indoor | tempo stellare per battere la concorrenza

Jordan Anthony ha vinto i 60 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, stabilendo un tempo eccezionale che gli ha consentito di superare la concorrenza. La finale si è svolta con un ritmo intenso e un risultato che ha sorpreso gli spettatori, con Anthony che ha concluso la gara davanti agli altri atleti in gara. La vittoria arriva dopo aver già mostrato ottimi tempi durante le qualificazioni.

Jordan Anthony ha dominato l’attesissima finale dei 60 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, spezzando l’equilibrio annunciato alla vigilia e che si era concretamente toccato con mano durante i turni preliminari. Nella finale andata in scena sul rettilineo di Torun (Polonia), lo statunitense ha fatto saltare il banco sciorinando una prova maiuscola in ogni fondamentale e travolgendo una concorrenza di elevatissimo spessore, degna di uno degli atti conclusivi di maggior calibro della storia della competizione. Il 21enne americano, già capace di correre i 100 metri in 9.75 (anche se con una bava di vento sopra ai 2,0 ms imposti dal regolamento per ratificare le prestazioni), ha ritoccato di un paio di centesimi il proprio personale sulla distanza più breve in sala e ha trionfato con la miglior prestazione mondiale stagionale: un 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

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