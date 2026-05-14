Maratona Bullismo 2026 | Piazza del Rispetto a Roma
A Roma, la Maratona Bullismo 2026 torna con un evento che trasforma Piazza Mastai in una grande “Piazza del Rispetto”. L’iniziativa è rivolta a giovani e famiglie, offrendo uno spazio dedicato alla sensibilizzazione contro il bullismo. La giornata prevede attività e momenti di confronto, con l’obiettivo di promuovere valori di rispetto e solidarietà tra i partecipanti. L’evento si svolge nel cuore della città, attirando diverse fasce di pubblico.
Cosa: Ritorna la Maratona Bullismo, trasformando Piazza Mastai in una grande “Piazza del Rispetto” dedicata a giovani e famiglie.. Dove e Quando: A Roma, presso Piazza Mastai, nelle giornate del 20 e 21 maggio 2026.. Perché: Un’occasione preziosa per affrontare temi complessi come bullismo e cyberbullismo attraverso lo sport, il dialogo con grandi campioni e laboratori interattivi, in uno spazio libero da pregiudizi.. Il cuore di Trastevere si prepara ad accogliere un evento di fondamentale importanza per le nuove generazioni e non solo. Nelle giornate del 20 e 21 maggio 2026, la storica Piazza Mastai di Roma muterà volto per diventare la “Piazza del Rispetto”, palcoscenico a cielo aperto della nuova edizione della Maratona Bullismo.🔗 Leggi su Ezrome.it
Maratona Bullismo 2026: 20 e 21 maggio idee e rispetto in Piazza Mastai
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