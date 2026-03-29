Da domani, in piazza Dante si procederà alla rimozione definitiva del cantiere, che consentirà di riqualificare l’area e di riaprire gli spazi destinati ai parcheggi. La conclusione dei lavori segnerà il ritorno alla normalità per i veicoli che potranno utilizzare nuovamente la zona. La riapertura è prevista senza ulteriori interventi di rinnovo o modifiche all’attuale disposizione.

Partirà domani la rimozione completa del cantiere in piazza Dante che sarà restituita ai parcheggi. "Come istituto Campana da fine anno a oggi almeno in quattro occasioni abbiamo dato informazioni sulla situazione dei due cantieri di Palazzo Campana e in particolare sulla situazione di piazza Dante – dice la presidente Gilberta Giacchetti -. La risoluzione del contratto della ditta che operava sul palazzo principale ha comportato e comporta un iter burocratico lungo e complesso sul quale quotidianamente lavoriamo. Lo sgombero di piazza Dante è l’iceberg dello sgombero di tutto il cantiere del Palazzo e tale operazione dovrebbe essere ormai giunta al termine perché domani il cantieramento di piazza Dante sarà ridotto e recuperati dei parcheggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Dante, rimozione completa del cantiere e spazio ai parcheggi

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