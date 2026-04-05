Claudio Bisio stuzzica Mara Venier | Mi hanno offerto il tuo posto a Domenica In l'anno prossimo
Durante la puntata di Pasqua di Domenica In, si è verificato un momento di leggerezza tra gli ospiti. Claudio Bisio, intervenendo nel corso dello show, ha scherzato sulla possibilità di sostituire Mara Venier come conduttrice l’anno prossimo, affermando che gli sarebbe stata offerta la sua posizione. Il commento ha suscitato un sorriso tra il pubblico presente in studio e ha generato un siparietto spontaneo.
Siparietto simpatico nello studio di Domenica In durante la puntata di Pasqua. Claudio Bisio, ospite del programma, scherza sulla possibilità di poterlo condurre il prossimo anno al posto di Mara Venier. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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