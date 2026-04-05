Claudio Bisio stuzzica Mara Venier | Mi hanno offerto il tuo posto a Domenica In l'anno prossimo

Durante la puntata di Pasqua di Domenica In, si è verificato un momento di leggerezza tra gli ospiti. Claudio Bisio, intervenendo nel corso dello show, ha scherzato sulla possibilità di sostituire Mara Venier come conduttrice l’anno prossimo, affermando che gli sarebbe stata offerta la sua posizione. Il commento ha suscitato un sorriso tra il pubblico presente in studio e ha generato un siparietto spontaneo.