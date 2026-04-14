Lavori di manutenzione ponte da rinforzare | incontro pubblico sulle modifiche alla viabilità

Il Comune ha convocato un incontro pubblico per discutere dei lavori di manutenzione e del rinforzo del ponte di Francolino. L’appuntamento si terrà giovedì 16 alle 19 presso la scuola elementare di Francolino, in via dei Calzolai 326 a Ferrara. L’obiettivo è informare i residenti sulle modifiche alla viabilità previste durante le operazioni di intervento. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati.

Manutenzione del ponte di Francolino. Il Comune ha organizzato un incontro pubblico, invitando la cittadinanza a partecipare, giovedì 16 alle 19, nella sede della scuola elementare di Francolino (via dei Calzolai 326, Ferrara).Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'appuntamento è.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Da lunedì 23 febbraio lavori a Ponte Risorgimento. Tutte le modifiche alla viabilità Proseguono i lavori di asfaltatura e manutenzione a Cervia: in settimana altri interventi e modifiche alla viabilitàA Cervia, anche questa settimana proseguono i lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria dei marciapiedi della città. Argomenti più discussi: Ponte 2 Giugno: annullati i lavori di manutenzione previsti per l’8 aprile; PIEMONTE, ANAS: AVVIATI I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CHISSUMA A SETTIMO VITTONE; Lavori di manutenzione, ponte da rinforzare: incontro pubblico sulle modifiche alla viabilità; Ponte di Brivio: il vertice in Prefettura conferma il via ai lavori dal prossimo 4 maggio. Andria, crolla un solaio in via Corrado IV di Svevia, un ferito trasportato al "Bonomo" Crollo di un solaio in via Corrado IV di Svevia nel cuore del centro storico di Andria nei pressi della Chiesa di San Domenico. Nello stabile pare fossero in corso dei lavori di ri - facebook.com facebook In #A1 Milano Napoli Direttissima, per lavori di manutenzione impianti delle gallerie, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A1 Panoramica Località Aglio (km 33+000) e Località La Quercia (km x.com