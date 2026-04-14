Lavori di manutenzione ponte da rinforzare | incontro pubblico sulle modifiche alla viabilità

Da ferraratoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha convocato un incontro pubblico per discutere dei lavori di manutenzione e del rinforzo del ponte di Francolino. L’appuntamento si terrà giovedì 16 alle 19 presso la scuola elementare di Francolino, in via dei Calzolai 326 a Ferrara. L’obiettivo è informare i residenti sulle modifiche alla viabilità previste durante le operazioni di intervento. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati.

Manutenzione del ponte di Francolino. Il Comune ha organizzato un incontro pubblico, invitando la cittadinanza a partecipare, giovedì 16 alle 19, nella sede della scuola elementare di Francolino (via dei Calzolai 326, Ferrara).Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'appuntamento è.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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