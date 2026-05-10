Il mercato delle squadre italiane si anima con la sfida tra Napoli e Roma per un dirigente brasiliano. La società giallorossa sta valutando seriamente di affidarsi a Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, in sostituzione di Frederic Massara, che sta per lasciare il suo ruolo. La candidatura di Manna sembra essere la preferita dai Friedkin, i proprietari della Roma, mentre il Napoli non ha ancora ufficializzato piani alternativi.

Il direttore sportivo dei partenopei è il candidato preferito dei Friedkin Ormai non è più un mistero: la Roma punta forte su Giovanni Manna per sostituire il partente Frederic Massara. Da un lato ci sono i contatti positivi con l’attuale direttore sportivo del Napoli, dall’altro c’è la posizione di Aurelio De Laurentiis che per liberare un dirigente con un contratto pluriennale in essere chiede un indennizzo importante (si parla di 10 milioni di euro). (Ansa Foto e AI) – calciomercato.it In questo contesto d’incertezza, le chiacchierate di calciomercato vanno avanti e, ironia della sorte, partenopei e capitolini condividono diversi obiettivi di mercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Non solo Manna: sfida brasiliana tra Napoli e Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHI È IL VERO MINI YAMAL *PALLONE D’ORO DEI BAMBINI 3.0*

Notizie correlate

Alajbegovic-Napoli, Manna sfida Roma e PremierIl Napoli guarda già al futuro e continua a seguire con attenzione Kerim Alajbegovic.

Nuovo Ds Roma, non solo Giuntoli e Manna: “È vicino alla Lazio”Prima l’addio di Claudio Ranieri, che lo aveva scelto con forza, poi le parole di Gian Piero Gasperini, che ha parlato di assenza di “feeling...

Argomenti più discussi: Manna si allontana. Roma, i convocati per la sfida contro il Parma. Gasperini: Koné? nessuno è incedibile; Cagliari-Udinese 0-2, tensione e cori razzisti contro Davis; Dallo scouting alla mentalità vincente: chi è Manna, il DS su cui puntano i Friedkin; Napoli, nuovo tesoretto per il mercato: Champions decisiva.