manna resta e raddoppia de laurentiis lavora al suo rinnovo

Giovanni Manna continuerà a lavorare con il club, confermato nel suo ruolo. La società ha deciso di proseguire il rapporto e sta negoziando il rinnovo con il suo agente. L’attenzione si concentra sulla trattativa, senza che siano stati forniti dettagli specifici sui termini economici o sulle tempistiche. La scelta di mantenere Manna in organico riguarda esclusivamente aspetti legati alla gestione interna della squadra.

Giovanni Manna non si tocca. È un uomo imprescindibile per Aurelio De Laurentiis. Va da sé che si tratta di una decisione che va al di là dei meriti conquistati sul campo. Perché al direttore sportivo va dato il merito di aver firmato la prima ottima campagna acquisti del Napoli (McTominay, Neres, Buongiorno eccetera). Ma la seconda è stata un disastro, non si salva praticamente nessuno. Eppure è un punto fermo per il presidente del Napoli che vuole ripartire dal ds in attesa di sciogliere la riserva con Antonio Conte. Riserva che potrà essere sciolta solo quando il Napoli otterrà il pass per la Champions e di questo passo ci vorrà tempo. Ora il Napoli dovrà vincere a Pisa, così come doveva vincere contro il Bologna.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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