Il presidente del club sta negoziando il rinnovo del contratto dell’allenatore, il quale scade nel 2027. La squadra si trova in piena corsa per le prime posizioni della Serie A, mentre sul fronte contrattuale si lavora per prolungare l’accordo con il tecnico. La trattativa riguarda la conferma della guida tecnica e si svolge in un momento di particolare attenzione per le sorti del club.

Il Napoli è pienamente immerso nella lotta ai vertici della Serie A, ma fuori dal campo continua a tenere banco il tema del futuro, in particolare quello legato a Antonio Conte. Il tecnico ha ancora un contratto lungo con il club, ma a fine stagione è già in programma un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis per chiarire programmi e ambizioni. Sarà quello il momento decisivo per capire se le visioni saranno allineate e se ci saranno le condizioni per proseguire insieme. Dal canto suo, la società non vuole farsi trovare impreparata e potrebbe mettere sul tavolo anche un prolungamento del contratto, a dimostrazione della volontà di dare continuità al progetto tecnico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis lavora al rinnovo di Conte, il mister ha il contratto in scadenza nel 2027

Napoli, De Laurentiis ha un nuovo pupillo: in arrivo anche il rinnovo di contrattoIl Napoli guarda al futuro e lo fa partendo da una certezza che, in pochissimo tempo, è diventata centrale nel progetto tecnico e identitario del...

De Laurentiis, pur di non cedere Lobotka alla Juventus, preferisce che vada a scadenza nel 2027Stanislav Lobotka è finito nel mirino della Juventus, ma il patron azzurro non ha la minima intenzione di rinforzare una rivale.

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Conte al Napoli fino al 2030, assist di De Maggio. De Laurentiis ci lavoraAntonio Conte, come spesso accade di questi tempi, ha cominciato a rispondere alle domande sul suo futuro. Il tecnico ha un contratto fino al 2027 con il club di De Laurentiis, vorrebbe restare ancora ... msn.com

"Incarna la figura del ct super-perfezionista, dedito al quotidiano lavoro di campo e in particolare agli schemi memorizzati. Il secondo anno a Napoli sta facendo emergere dissapori con De Laurentiis; l’ipotesi potrebbe realizzarsi". - facebook.com facebook