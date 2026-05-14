Manna resta al Napoli | De Laurentiis prepara il rinnovo

Giovanni Manna continuerà a lavorare con il Napoli anche nella prossima stagione. Il presidente del club sta predisponendo il rinnovo del contratto dell’allenatore, confermando la volontà di mantenere stabile lo staff tecnico. La decisione arriva dopo le trattative tra le parti, che si sono concluse con un accordo in fase di definizione. La conferma ufficiale non è ancora stata comunicata, ma le parti sono vicine a un’intesa.

Giovanni Manna resta al centro del progetto del Napoli. Nonostante il forte interesse della Roma, Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato a privarsi del suo direttore sportivo. Anzi, il club azzurro starebbe valutando anche un possibile rinnovo. Il contratto di Manna è già lungo, con scadenza nel 2029. Ma la società vuole dare un segnale ancora più forte. Il dirigente viene considerato una figura centrale nella costruzione della squadra del futuro e nei piani di mercato già avviati per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la linea del Napoli è chiara: “Tutte le strade portano a Napoli. Andata e ritorno al futuro: Giovanni Manna, il direttore sportivo del quarto scudetto e della terza Supercoppa della storia del club, non è destinato a interrompere il ciclo inaugurato due anni fa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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