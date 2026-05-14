A Los Angeles, tra manicure, acconciature e trucco, le celebrità sono state al centro dell’attenzione durante un evento dedicato alle loro scelte di bellezza. Il 13 maggio, nel corso di una sfilata di moda, il Museo di Arte del County ha ospitato la presentazione della collezione Dior Cruise 2027, con numerose star presenti in prima fila. La manifestazione ha attirato molte curiosità riguardo agli abiti indossati e alle mise delle celebrità, oltre alle acconciature e al trucco sfoggiati durante l’evento.

Il Lacma di Los Angels (County Museum of Art) è stata la sede della prima sfilata Dior Cruise 2027 di Jonathan Anderson, il 13 maggio, con tante star in front row. Come non dare un’occhiata ai loro beauty look? Decisamente impossibile, anche perché quando si parla di trend sono sempre più attrici, modelle e influencer a dettare le regole del gioco. Anya Taylor-Joy e la manicure (vincente) in rouge noir. Tra le ospiti più attese, l’attrice Anya Taylor Joy, che della Maison Dior è testimonial. L’attrice ha puntato tutto su un beauty look classico ma di grande impatto, con occhi sottolineati da matita nera e tanto mascara. Il beauty look di Anya Taylor-Joy alla Dior Cruise 2027 (Getty Images). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Manicure, capelli e make up delle celeb hanno tenuto banco a Los Angeles. Tutte le curiosità sulle scelte beauty delle famose

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