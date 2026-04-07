A Los Angeles la reunion delle Charlie' s Angels per celebrare i 50 anni delle serie cult | come sono oggi Sabrina Jill e Kelly Il video

A Los Angeles si è tenuta una reunion delle Charlie's Angels al PaleyFest, in occasione del cinquantesimo anniversario della serie televisiva. Le attrici che interpretavano Sabrina, Jill e Kelly sono state presenti all’evento e sono state protagoniste di un video condiviso sui social. La serata ha richiamato l’attenzione degli appassionati, che hanno potuto vedere le protagoniste di un tempo riunite in un’occasione speciale.

(askanews) – Charlie’s Angels reunion al PaleyFest di Los Angeles per celebrare i 50 anni delle serie tv diventata cult, su tre affascinanti ex poliziotte, diventate detective private, Sabrina, Jill e Kelly, che lavoravano per il misterioso Charlie che mai appariva sullo schermo ma di cui si sentiva solo la voce. GUARDA LE FOTO Charlie’s Angels, dal telefilm al nuovo film: le foto di tutti gli angeli. Le attrici Jaclyn Smith, che interpretava Kelly, e Kate Jackson, che era Sabrina, si sono ritrovate sul red carpet insieme a Cheryl Ladd che si è unita al cast dopo che Farrah Fawcett ha lasciato la serie per intraprendere la carriera cinematografica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - A Los Angeles la reunion delle Charlie's Angels per celebrare i 50 anni delle serie cult: come sono oggi Sabrina, Jill e Kelly. Il video Leggi anche: James Van Der Beek morto, da Shannen Doherty a Matthew Perry: la maledizione delle star delle serie cult degli anni '90 Leggi anche: Oksana, la mamma guerriera della ginnastica: a 50 anni gareggia e sogna Los Angeles Temi più discussi: Social media e dipendenza: la sentenza di Los Angeles offre più interrogativi che risposte; 'Mònde', la Festa del cinema dei Cammini porta a Foggia i registi di Los Angeles; Blanco, Los Angeles: testo e significato della canzone da Ma'; NCIS: Los Angeles: Ep. 6 - Uno contro l'altro Video. Le star di Charlie's Angels accolte da una standing ovation: a Los Angeles la reunion per il 50esimo anniversarioKate Jackson, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd si sono riunite per celebrare il mezzo secolo della serie di successo. Un modello di serie allora innovativo ... corriere.it La mappa degli incendi che circondano Los Angeles: i grafici e le cartine interattive liveRoma, 10 gennaio 2025 – Ecco le mappe che illustrano la situazione degli incendi a Los Angeles, roghi enormi che hanno bruciato almeno 10.000 tra case, edifici e altre strutture. Almeno 180.000 ... quotidiano.net Nel corso della serata "Soccer in Hollywood", che si è svolta a Los Angeles domenica sera, la sindaca Karen Bass ha conferito la cittadinanza onoraria al presidente del Napoli Aurelio #DeLaurentiis. - facebook.com facebook Grande entusiasmo oltreoceano per il Napoli. Nella notte italiana, all’Egyptian Theatre di Los Angeles, si è tenuta la prima americana di “AG4IN”, il film dedicato al quarto scudetto azzurro. x.com