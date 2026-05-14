Maniago rogo all’alba distrugge un tetto | salvata una donna anziana

All’alba di oggi, un incendio ha completamente distrutto il tetto di una abitazione a Maniago, causando danni ingenti. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a mettere in salvo una donna anziana che si trovava all’interno dell’edificio. Le fiamme sono divampate probabilmente a causa di un cortocircuito, ma le cause precise sono ancora da accertare. La donna è stata accompagnata in ospedale per controlli, mentre le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

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? Domande chiave Come sono riusciti i soccorritori a raggiungere la donna in tempo?. Cosa ha scatenato le fiamme che hanno distrutto il tetto?. Perché l'incendio si è concentrato proprio sulla copertura in legno?. Chi dovrà accertare le cause tecniche del rogo all'alba?.? In Breve Intervento coordinato di Vigili del Fuoco di Maniago, Spilimbergo e Centrale di Pordenone.. Carabinieri effettuano rilievi tecnici per accertare le dinamiche del rogo del 14 maggio.. Fiamme distruggono la copertura lignea dell'ultimo piano dell'edificio a Maniagolibero.. Tecnici analizzano i materiali per escludere guasti tecnici o fattori esterni nel territorio..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maniago, rogo all’alba distrugge un tetto: salvata una donna anziana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lamezia, rogo travolge casa: salvata una donna dal balconeUna donna è stata estratta in salvo da un balcone dopo che un incendio ha colpito un’abitazione a due piani in Via Conforti, a Lamezia Terme, nella... Dopo una lite familiare sale sul tetto e minaccia di lanciarsi: donna salvata dai CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoNella tarda mattinata odierna, in Orta di Atella, i Carabinieri delle Stazioni di Sant’Arpino e Orta di Atella, con il...