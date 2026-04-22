Lamezia rogo travolge casa | salvata una donna dal balcone

Nella serata di ieri, un incendio ha interessato un’abitazione a due piani in Via Conforti a Lamezia Terme. Le fiamme hanno avvolto la casa, e una donna è stata recuperata e messa in salvo da un balcone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e soccorso la persona coinvolta. La dinamica dell’incendio e le eventuali cause sono ancora da accertare.

Una donna è stata estratta in salvo da un balcone dopo che un incendio ha colpito un’abitazione a due piani in Via Conforti, a Lamezia Terme, nella tarda serata di ieri. Il rogo, scaturito dal vano sottoscala, ha costretto i soccorritori a un intervento mirato per raggiungere la donna bloccata al primo piano, mentre altri quattro occupanti, tra cui un minore, sono riusciti a uscire dall'edificio autonomamente. La dinamica del rogo e l'intervento dei soccorsi Il fuoco si è propagato partendo dal .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lamezia, rogo travolge casa: salvata una donna dal balcone Notizie correlate Modena, terrorizzata dal marito violento donna si getta dal balcone: salvata dalla figlia di 18 anniL'uomo, su cui gravava un divieto di avvicinamento nell’ambito del Codice rosso, è piombato in casa terrorizzando la donna, che si è gettata dal... Leggi anche: Un altro incendio, condominio in fiamme: donna salvata dal rogo, è gravissima