Maniago brucia un' abitazione | evacauata una persona anziana

All'alba del 14 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Maniagolibero, frazione di Maniago, per un incendio che ha coinvolto un'abitazione. Una persona anziana presente nell'edificio è stata evacuata in sicurezza durante le operazioni di spegnimento. I soccorritori hanno lavorato sul posto per domare le fiamme e valutare eventuali danni alla struttura. Non si registrano altre persone coinvolte o ferite.

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