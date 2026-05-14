Maniago brucia un' abitazione | evacauata una persona anziana
All'alba del 14 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Maniagolibero, frazione di Maniago, per un incendio che ha coinvolto un'abitazione. Una persona anziana presente nell'edificio è stata evacuata in sicurezza durante le operazioni di spegnimento. I soccorritori hanno lavorato sul posto per domare le fiamme e valutare eventuali danni alla struttura. Non si registrano altre persone coinvolte o ferite.
All'alba del 14 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Maniagolibero, nel Comune di Maniago, per l'incendio di un'abitazione.Sul posto è arrivata una squadra di Maniago con un'autopompa ed un'autobotte supportata dalla squadra di Spilimbergo con ulteriori due mezzi e.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Notizie correlate
Bulgarograsso, brucia il tetto dell'abitazione: sette evacuatiBulgarograsso, 26 marzo 2026 – Un centinaio di metri quadrati di copertura di un edificio abitativo, sono andati a fuoco oggi a causa di un incendio...
Truffa del finto carabiniere a Frosinone, raggirata una persona anziana: l'arresto e la versione dell'autoreUn arresto e il sequestro di monili in oro, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Frosinone contro il fenomeno delle...