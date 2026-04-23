Truffa del finto carabiniere a Frosinone raggirata una persona anziana | l' arresto e la versione dell' autore

A Frosinone, un uomo è stato fermato e arrestato con l’accusa di aver truffato un anziano. Durante un controllo al casello di Ferentino, sono stati sequestrati alcuni monili in oro trovati in suo possesso. La vittima aveva riferito di essere stata raggirata da un uomo che si era spacciato per un carabiniere. L’arrestato ha fornito la propria versione dei fatti.

Un arresto e il sequestro di monili in oro, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Frosinone contro il fenomeno delle truffe agli anziani. L’intervento è stato effettuato lo scorso weekend nei pressi del casello di Ferentino, dove un uomo è stato fermato e sottoposto a controllo, portando alla luce un nuovo caso di raggiro ai danni di persone vulnerabili. L’intervento al casello di Ferentino Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone hanno intensificato le attività di contrasto alle truffe rivolte agli anziani. Durante il fine settimana appena trascorso una pattuglia ha proceduto al controllo di una Citroen C3 all’ingresso del casello di Ferentino.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Truffa del finto carabiniere a Frosinone, raggirata una persona anziana: l'arresto e la versione dell'autore Notizie correlate Massarosa, truffa del finto carabiniere: anziana raggirata, due arrestiMASSAROSA (LUCCA) – Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in quanto ritenuti dagli investigatori responsabili di una truffa ai danni di una... Leggi anche: Truffa del finto carabiniere, anziana raggirata e derubata di oro e orologi Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Truffa del finto carabiniere a Cividale, arrestati due giovani di 18 e 19 anni; Tenta la truffa del finto carabiniere, ma trova i veri militari nascosti in casa della vittima; Truffa del finto carabiniere va in fumo, 19enne arrestato; Roma, truffa del finto carabiniere: coppia a caccia di anziani per rubare soldi e gioielli. Prova la truffa del finto carabiniere ma arrivano quelli veri e lo denuncianoTruffa aggravata, lesioni personali e sostituzione di persona: sono i reati contestati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri nei confronti di un 18enne cui i carabinieri ha ... rainews.it Truffa del finto carabiniere a Frosinone, raggirata una persona anziana: l'arresto e la versione dell'autoreUn uomo è stato arrestato a Frosinone per truffa agli anziani: sequestrati monili in oro dopo un controllo al casello di Ferentino. virgilio.it La decisione del giudice monocratico su una truffa da 4500 euro consumata nel Lazio - facebook.com facebook Dl Sicurezza, la truffa (propagandistica) del governo: i fondi per gli avvocati bastano a rimpatriare solo 1.200 migranti in un anno e mezzo. @paolofrosina x.com