Bulgarograsso brucia il tetto dell' abitazione | sette evacuati

Oggi a Bulgarograsso si è sviluppato un incendio che ha interessato circa cento metri quadrati del tetto di un edificio residenziale in via per Appiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato sette persone presenti nell’immobile. Nessuna vittima è stata segnalata, e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Bulgarograsso, 26 marzo 2026 – Un centinaio di metri quadrati di copertura di un edificio abitativo, sono andati a fuoco oggi a causa di un incendio scoppiato in via per Appiano a Bulgarograsso. L'allarme è stato lanciato pochi minuti prima delle 13: cinque squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del comando di Como e dai distaccamenti di Appiano e Lomazzo, sono intervenute per lo spegnimento del rogo, che ha interessato circa cento metri quadrati di tetto di una abitazione, con forti danni al sottotetto. Un intervento lungo e complesso. Nessuna persona è rimasta coinvolta o intossicata, ma a causa della forte massa d'acqua utilizzata per lo spegnimento, i vigili del fuoco hanno dovuto interdire e dichiarare inagibile l'utilizzo di alcuni locali degli appartamenti sottostanti, fino al completamento delle verifiche di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bulgarograsso, brucia il tetto dell'abitazione: sette evacuati Articoli correlati Bulgarograsso, incendio sul tetto: 100 metri quadrati in fiamme, sette persone fuori casaFiamme poco prima delle 13 in via Per Appiano: cinque squadre dei vigili del fuoco al lavoro, danni al sottotetto e locali temporaneamente inagibili... Brucia il tetto di un'abitazione, famiglie evacuate nella notte: tanta paura, nessun feritoFiamme nel cuore della nottata tra lunedì e martedì in un'abitazione in via Pieve, a Forlì.