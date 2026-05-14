Manfredonia replica Riccardi | D32 Tasso e Ritucci scivolano sugli specchi

A Manfredonia, Riccardi ha risposto alle dichiarazioni di Tasso e Ritucci, membri di un gruppo politico locale. Riccardi ha affermato che i due sono stati coinvolti in affermazioni che li hanno messi in difficoltà, usando l’immagine di “scivolare sugli specchi”. La vicenda riguarda le recenti polemiche tra i rappresentanti politici della città, con i commenti di Riccardi che hanno attirato l’attenzione sulla loro condotta pubblica.

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Sapevo che, prima o poi, sarei stato costretto a rispondere ai Gianni e Pinotto della politica locale: i due perdenti di Agiamo, Antonio Tasso e Massimiliano Ritucci. Perdenti politici non per insulto, ma per curriculum: non riescono a vincerne una e, quando va bene, finiscono in minoranza. Del resto, nel teatrino del potere locale c'è chi siede al tavolo del governo e mangia, chi resta sotto il tavolo a raccogliere briciole, magari accompagnate da un ottimo stipendio, e poi ci sono le minoranze, quelle che attendono la pulizia quotidiana della sala per capire se sia rimasto qualche avanzo da raccogliere. Per fortuna, c'è ancora chi prova davvero a fare opposizione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, replica Riccardi: “D32, Tasso e Ritucci scivolano sugli specchi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tasso-Ritucci: “D32? Collezione di stupidaggini di Riccardi”L’ex sindaco Angelo Riccardi (che per rispetto dei cittadini nomineremo solo una volta) decaduto dopo lo scioglimento anticipato del Comune per... Manfredonia, Comparto D32, Riccardi: “Il Comune se ne sbatte del rispetto delle norme”Manfredonia, Comparto D32, Riccardi: "Il Comune se ne sbatte del rispetto delle norme"Finita l’orgia della solidarietà e dell’ipocrisia, torniamo... Argomenti più discussi: Tasso-Ritucci: D32? Collezione di stupidaggini di Riccardi; Tasso-Ritucci | D32? Collezione di stupidaggini di Riccardi. Tasso-Ritucci: D32? Collezione di stupidaggini di RiccardiL’ex sindaco Angelo Riccardi (che per rispetto dei cittadini nomineremo solo una volta) decaduto dopo lo scioglimento anticipato del Comune per mancata approvazione del bilancio e, poi, per ... ilsipontino.net RICCARDI - QUITADAMO Regione senza Manfredonia, scontro social tra Riccardi e Quitadamo: Parole, parole tra noi!. Tempo per i fatti!L’assenza di un eletto di Manfredonia nel nuovo Consiglio regionale pugliese – dopo il voto del 23-24 novembre – non è solo un dato numerico. È diventata, in poche ore, una ferita identitaria e ... statoquotidiano.it