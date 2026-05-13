Tasso-Ritucci | D32? Collezione di stupidaggini di Riccardi

Un nuovo capitolo si apre nel dibattito legale tra le parti coinvolte, con un'argomentazione che definisce la documentazione D32 come una serie di affermazioni considerate infondate. La discussione si focalizza sulla validità e l'accuratezza dei contenuti presentati, mentre il giudice ascolta le diverse posizioni espresse dagli avvocati. La vicenda si svolge nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

L’ex sindaco Angelo Riccardi (che per rispetto dei cittadini nomineremo solo una volta) decaduto dopo lo scioglimento anticipato del Comune per mancata approvazione del bilancio e, poi, per infiltrazioni mafiose, ha deciso di trasformare la vicenda del comparto D32 in un palcoscenico polemico, infarcito di allusioni, inesattezze e patetiche suggestioni politiche.Stupidaggini, insomma. Passando dall’orgia della solidarietà a quella delle sciocchezze in libertà.Tanto per parafrasare un suo articolo recente, dove citandoci, inopportunamente, rende indispensabile una replica che racconti la verità dei fatti. Nel suo articolo, l’ex sindaco,...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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