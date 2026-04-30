Centro polivalente San Zeno pubblicato l' avviso per la coprogettazione delle attività

Il Comune di Pisa ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore per coinvolgerli nella coprogettazione e nella realizzazione di servizi presso il Centro polivalente San Zeno. La comunicazione è stata resa nota il 30 aprile 2026 e riguarda la possibilità di collaborare alla creazione di un modello integrato di attività all’interno della struttura. L’obiettivo è coinvolgere diverse realtà nel progetto.

Pisa, 30 aprile 2026 - È stato pubblicato dal Comune di Pisa l’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore per la coprogettazione e la realizzazione di un modello integrato di servizi e attività presso il Centro polivalente San Zeno. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche sociali e di inclusione promosse dall’Amministrazione comunale con la finalità di individuare soggetti del Terzo Settore interessati a collaborare con il Comune nella definizione e gestione di attività sociali, aggregative e formative, con particolare riferimento alla promozione dell’invecchiamento attivo, al contrasto dell’isolamento sociale, al rafforzamento dell’inclusione e allo sviluppo del dialogo intergenerazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro polivalente San Zeno, pubblicato l'avviso per la coprogettazione delle attività Notizie correlate Latina: centro di aggregazione giovanile a Borgo Podgora, pubblicato avvisoIl Comune di Latina ha deciso di partecipare all’avviso pubblico regionale intitolato “Giovani Insieme”, un’iniziativa mirata alla creazione di... Poppi, inaugurata la nuova area giochi di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona CappucciniArezzo, 26 marzo 2026 – Inaugurata la nuova area giochi di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona Cappuccini a... Altri aggiornamenti Si parla di: Politiche sociali, pubblicato l’avviso per la coprogettazione delle attività al Centro polivalente San Zeno. Centro polivalente San Zeno, pubblicato l'avviso per la coprogettazione delle attivitàL'avviso è dedicato agli enti del Terzo Settore. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 10:00 del giorno 20 maggio 2026 esclusivamente tramite posta elettronica certifica ... lanazione.it Sociale: Centro polivalente San Zeno in festa con tutte le associazioni del territorioPisa, 5 giugno 2024 – Nell’ambito dei festeggiamenti del Giugno Pisano, il Centro Polivalente San Zeno di Pisa organizza per sabato 8 giugno un pomeriggio di apertura straordinaria dedicato a bambini, ... lanazione.it