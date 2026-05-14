Manfredonia in ricordo delle sorelle Maria e Veneranda Pellico

A Manfredonia, un negozio di generi alimentari con una lunga storia ha ricordato le sorelle Maria e Veneranda Pellico. Il negozio, considerato uno dei più tradizionali del paese, ha organizzato un evento per onorare le due sorelle scomparse. La comunità locale ha partecipato numerosa, portando fiori e ricordi legati alla loro attività commerciale. La commemorazione si è svolta nel rispetto delle consuetudini, con un momento di preghiera e un omaggio pubblico.

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Manfredonia. È stato il negozio di genere alimentare con più tradizioni del paese. Per le sorelle Pellico rappresentava la loro vita. Nonostante le modifiche nel tempo in termini di arredi e strutture, sono rimaste fedeli al loro mobilio, alle loro affettatrici manuali. Una storia – quella del genere alimentari delle Pellico, che è entrata di diritto nei cuori delle case dei nostri cittadini. Ho un ricordo offuscato di quando entrai per la prima volta in quel negozietto in via San Lorenzo. Avevo a malapena 6 anni. Rimasi affascinato. Ricordo che comprai un barattolo di cioccolato. Ha rappresentato gli alimentari di un’antica città, aperto fino a pochi anni fa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, in ricordo delle sorelle Maria e Veneranda Pellico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ricordo e solidarietà: le sorelle Ambrosi donano abiti della madre alla Fondazione File Manfredonia, l’evento in ricordo del maresciallo Francesco PastoreLa pattuglia su cui viaggiava fu travolta da un SUV guidato da una donna poi risultata positiva ad alcol e sostanze stupefacenti.