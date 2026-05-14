Manfredonia il video del cane che rimuove i mastelli per le strade

A Manfredonia un video mostra un cane che si aggira per le strade e rimuove i mastelli dall’esterno delle abitazioni. Le immagini sono state registrate il 14 maggio 2026 e sono diventate virali sui social media. Nel filmato si vede chiaramente l’animale avvicinarsi ai contenitori, sollevarli e portarli via. La scena ha suscitato curiosità tra i cittadini e ha attirato l’attenzione di molti utenti online.

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Il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella, segnala un grave problema che sta interessando le zone di via San Salvatore e via Orto Sdanga. Durante la notte e nelle prime ore del mattino, un cane di grossa taglia preleva i mastelli dei rifiuti lasciati davanti a porte e portoni delle abitazioni. Inizialmente si pensava a qualche bravata, ma è stato accertato che si tratta dell’animale, probabilmente alla ricerca di cibo. Si chiede un tempestivo intervento degli enti competenti affinché venga affrontato il problema, sia sotto l’aspetto del decoro urbano sia della gestione del randagismo sul territorio. Invito cittadini e residenti a collaborare e a segnalare eventuali episodi analoghi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, il video del cane che rimuove i mastelli per le strade ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giordania, il video dei passanti che tentano di spegnere i resti del missile tra le strade del centro di IrbidLe immagini provenienti dal Medio Oriente mostrano non solo il panico e il suono delle sirene, ma anche lo sconcerto di chi si ritrova la guerra... “Onore al cane che guida l’uomo che guida il cane”, Sguera vincitore del Premio MiloTempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta ieri nella Sala della Protomoteca del Campidoglio la premiazione della seconda edizione del Premio Milo,... Temi più discussi: Camminatori attaccati dai cani lungo la via Francigena: Quel sentiero è altamente sconsigliato; NON SARA' IL PROSSIMO SINDACO Riccardi durissimo: Migranti a Manfredonia, sindaco doveva informare prima. La Marca bis? Sarebbe un disastro VIDEO; Manfredonia, l’appello di Monica Mantovano a Sal Da Vinci: Regaliamo un sorriso a Valentina. Catania, il video del cane addestrato a gettare i rifiuti in una discarica abusivaIl Comune di Catania, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza installato in via Pulacara, nel rione San Giorgio, ha scoperto un particolare trucco utilizzato per eludere i ... blitzquotidiano.it Manfredonia, quattro cuccioli di cane abbandonati in un cassonetto dei rifiutiQuattro cuccioli di cane abbandonati sono stati recuperati questa mattina dagli ispettori ambientali in località Scalo dei Saraceni, frazione di Manfredonia (Foggia) lungo la strada provinciale 141. lagazzettadelmezzogiorno.it