Onore al cane che guida l’uomo che guida il cane Sguera vincitore del Premio Milo

Ieri si è tenuta nella Sala della Protomoteca del Campidoglio la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Milo, promosso dalla scrittrice e giornalista. La manifestazione, dedicata alla relazione tra cani e uomini, ha visto tra i premiati un cane chiamato Sguera, vincitore del riconoscimento. L’evento si inserisce nel contesto delle iniziative legate alla scrittrice, autrice di una trilogia dedicata a un gattino.

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