Onore al cane che guida l’uomo che guida il cane Sguera vincitore del Premio Milo
Ieri si è tenuta nella Sala della Protomoteca del Campidoglio la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Milo, promosso dalla scrittrice e giornalista. La manifestazione, dedicata alla relazione tra cani e uomini, ha visto tra i premiati un cane chiamato Sguera, vincitore del riconoscimento. L’evento si inserisce nel contesto delle iniziative legate alla scrittrice, autrice di una trilogia dedicata a un gattino.
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolta ieri nella Sala della Protomoteca del Campidoglio la premiazione della seconda edizione del Premio Milo, promosso dalla scrittrice e giornalista Costanza Rizzacasa d’Orsogna, autrice della trilogia dedicata al gattino Milo. L’edizione di quest’anno era dedicata ai temi della diversità, dell’inclusione, dell’empatia e della valorizzazione delle differenze, con particolare attenzione alle storie di animali diversamente abili e al valore dell’unicità. Tra i premiati anche Nicola Sguera, che ha ricevuto il riconoscimento per la sua opera “Onore al cane che guida l’uomo che guida il cane”, apprezzata per la sensibilità e il messaggio umano al centro del racconto.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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