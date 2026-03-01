Giordania il video dei passanti che tentano di spegnere i resti del missile tra le strade del centro di Irbid

In un video proveniente dalla Giordania, si vedono passanti che cercano di spegnere i resti di un missile abbandonato nelle strade del centro di Irbid. Le immagini mostrano persone che si muovono tra i detriti, mentre si sentono sirene e si percepisce un’atmosfera di tensione. La scena riflette il panico e lo sconcerto di chi si trova a vivere con la guerra così vicina.

Le immagini provenienti dal Medio Oriente mostrano non solo il panico e il suono delle sirene, ma anche lo sconcerto di chi si ritrova la guerra sotto casa. Un nuovo video documenta la caduta di detriti di un missile nel cuore di Irbid, la seconda città della Giordania. Le immagini mostrano i resti metallici dell’ordigno, ancora avvolti dalle fiamme, al centro della carreggiata in centro città. Alcuni residenti, con un estintore, tentano di placare il fuoco che sprigiona dai rottami, mentre altri camminano intorno increduli per quanto accaduto. Il video mostra alcuni bambini che, spinti dalla curiosità, si avvicinano al metallo fumante per osservare i resti di quello che poco prima era un pericolosissimo missile. 🔗 Leggi su Open.online

Rajwa di Giordania ha accompagnato il marito Hussein di Giordania in una casa editrice. Mentre la regina Rania di Giordania faceva l'influencer di viaggiLa coppia principesca ha fatto visita a una casa editrice, senza la figlia Iman (che è la fotocopia del padre).

