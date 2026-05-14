In un contesto di dibattito pubblico locale, è stata sollevata una domanda riguardo alla presenza di un consigliere comunale tra i principali beneficiari di un atto amministrativo oggetto di sospetto di illegittimità urbanistica. La replica dell’interessato ha evidenziato come la verità non si cancelli con insulti o parole offensive, sottolineando la volontà di affrontare la questione in modo diretto e trasparente. La vicenda coinvolge aspetti di carattere amministrativo e legale, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Manfredonia D32, la replica di Basta: "?È normale che un Consigliere Comunale sia tra i principali beneficiari di un atto su cui pende il sospetto di illegittimità urbanistica?"?Ho letto con estremo interesse (e un pizzico di divertimento per il nervosismo che traspare) il comunicato a firma di Massimiliano Ritucci e Antonio Tasso. Quando mancano gli argomenti giuridici, si ricorre all’offesa personale e al fumo negli occhi. Ma i documenti, a differenza delle parole al vento, hanno un valore incontrovertibile.?I firmatari del comunicato tentano di coinvolgere l’ex amministrazione Rotice per darsi una parvenza di legittimità. Peccato che la...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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