Ospedale di Agropoli il Nursind replica al consigliere comunale Coccorullo | No alla consegna della struttura ai privati

Il dibattito sull’ospedale di Agropoli si riaccende dopo le dichiarazioni di un consigliere comunale di Perdifumo, che ha suggerito di affidare parte della struttura a una gestione privata. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti, con il sindacato degli infermieri che ha espresso netta opposizione alla consegna dei servizi sanitari ai privati. La discussione si concentra ora sulle possibili conseguenze di un eventuale cambiamento nella gestione della struttura ospedaliera.

Tempo di lettura: 2 minuti Le dichiarazioni del consigliere comunale di Perdifumo, Francesco Coccorullo, sull’ipotesi di rilanciare l’ospedale di Agropoli affidandone gli spazi a una struttura privata, infiammano il dibattito sanitario nel Cilento e trovano la netta opposizione del Nursind Salerno. A intervenire è il segretario generale del sindacato, Biagio Tomasco, che boccia senza mezzi termini la proposta avanzata dall’esponente politico. “Comprendiamo il desiderio di restituire piena funzionalità all’ospedale di Agropoli – dichiara Tomasco – ma pensare di risolvere il problema consegnando il presidio al privato significa imboccare una strada sbagliata e poco lungimirante.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ospedale di Agropoli, il Nursind replica al consigliere comunale Coccorullo: “No alla consegna della struttura ai privati” Notizie correlate Caso paziente cardiopatico a Vallo della Lucania, il Nursind replica al consigliere provinciale Del Mastro: “Prima di parlare bisogna conoscere i fatti”Prima di trasformare un episodio sanitario in un caso politico, sarebbe opportuno conoscere fino in fondo ciò che è realmente accaduto. Case di comunità ai privati: accordo prorogato fino al 2027, inclusa la struttura di CordenonsDopo Sacile e Maniago, anche la casa di comunità di Cordenons sarà affidata ai privati. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ospedale di Agropoli: superate le 3000 firme per la riapertura del pronto soccorso; Agropoli, giallo sull'aggressione di una donna in casa: pestata brutalmente, è in ospedale. Fermato un uomo; Ospedale di Agropoli, oltre 11mila firme per il pronto soccorso: mobilitazione del Cilento senza precedenti; Tragedia nella notte sulla Cilentana: donna travolta e uccisa da un'auto. Ospedale di Agropoli, scontro sulla gestione privata: il no del NursindIl sindacato Nursind Salerno boccia l'ipotesi di affidare l'ospedale di Agropoli ai privati. Biagio Tomasco chiede il rilancio del pronto soccorso pubblico ... infocilento.it Ospedale di Agropoli, il Nursind replica al consigliere comunale Coccorullo No alla consegna della struttura ai privatiPolitica: Le dichiarazioni del consigliere comunale di Perdifumo, Francesco Coccorullo, sull’ipotesi di rilanciare l’ospedale di Agropoli affidandone gli spazi ... cilentonotizie.it Sanità nel Cilento: l'ipotesi di affidare l'ospedale di Agropoli ai privati scatena la polemica. Il sindacato Nursind dice no: "Il territorio rischia di perdere servizi invece di guadagnarne. Serve un pronto soccorso pubblico ed efficiente". Tutti i dettagli nell'articolo. - facebook.com facebook