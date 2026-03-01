La giornalista e attivista iraniana, che vive da anni negli Stati Uniti sotto protezione e ha una condanna a morte pendente a Teheran, ha commentato la notizia della morte dell’Ayatollah Khamenei con emozione. Masih Alinejad ha espresso la sua reazione attraverso un messaggio pubblico, mostrando un sentimento di gioia. La notizia ha suscitato reazioni di vario tipo sui social e nelle sedi di informazione.

( a skanews) — L’attivista iraniana Masih Alinejad piange di gioia alla notizia della morte dell’ayatollah Khamenei. In un video pubblicato su X la giornalista e scrittrice, che vive negli Stati Uniti, dice fra le lacrime: «Ogni giorno mi svegliavo e leggevo che il mio popolo moriva per colpa di Khamenei, ma questo è il primo mattino in cui non accade. Voglio correre e urlare ». Iran, guerra agli stereotipi di genere. guarda le foto Leggi anche › Dopo l’arresto, le violenze fisiche: cosa sta succedendo alla premio Nobel iraniana Narges Mohammadi Poi scende in strada, urlando « Khamenei è morto libertà », mentre passanti la abbracciano. Masih Alinejad, che era stata condannata a morte da Teheran, aveva denunciato alcune settimane fa all’Onu le violenze del regime e la violenta repressione delle proteste di piazza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La giornalista e attivista iraniana, che da anni vive sotto scorta negli Stati Uniti e su cui pende una condanna a morte di Teheran, ha reagito così alla notizia della morte dell’Ayatollah

Leggi anche: Titi, iraniana che vive in Italia da quasi vent'anni: «Per l'ambasciata i manifestanti sono agitatori pagati dagli Stati Uniti. Dovrebbe vergognarsi di chiamare così chi scende in strada rischiando la vita per chiedere la libertà»

