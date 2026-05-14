Manfredi | Napoli è ormai un importante palcoscenico internazionale per grandi eventi sportivi

Da napolitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Napoli ha dichiarato che la città si è affermata come una piattaforma internazionale per eventi sportivi di rilievo. Ha sottolineato come il successo sia il risultato di un lavoro di squadra e di una pianificazione accurata. La sua visione è quella di valorizzare la bellezza cittadina e di sfruttare questa capacità per attirare grandi manifestazioni sportive. La dichiarazione evidenzia l’importanza di un approccio strategico per consolidare questa posizione.

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“Napoli è oramai diventato un importante palcoscenico internazionale per grandi eventi sportivi. Alla fine il lavoro congiunto, la programmazione, un'idea di città che riesca a coniugare la sua bellezza con la capacità di attrarre grandi eventi, rappresenta per Napoli una straordinaria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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