Manfredi | Napoli è ormai un importante palcoscenico internazionale per grandi eventi sportivi

Il sindaco di Napoli ha dichiarato che la città si è affermata come una piattaforma internazionale per eventi sportivi di rilievo. Ha sottolineato come il successo sia il risultato di un lavoro di squadra e di una pianificazione accurata. La sua visione è quella di valorizzare la bellezza cittadina e di sfruttare questa capacità per attirare grandi manifestazioni sportive. La dichiarazione evidenzia l’importanza di un approccio strategico per consolidare questa posizione.

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