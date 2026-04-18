La Rai ha presentato la sua programmazione estiva, con un focus particolare sugli eventi sportivi tra giugno e agosto. La rete prevede anche momenti di intrattenimento e programmi che celebrano la memoria storica, in modo da affiancare i grandi appuntamenti internazionali. La proposta include diverse iniziative che puntano a coinvolgere il pubblico durante i mesi più caldi dell’anno.

La Rai ha delineato la mappa della propria programmazione estiva, un palinsesto che vede nello sport il motore principale tra giugno e agosto, con una forte componente di intrattenimento e memoria storica per bilanciare i grandi appuntamenti internazionali. Il periodo sarà caratterizzato dai Mondiali di calcio tra Canada, Messico e Stati Uniti, dalle sfide del Tour de France, dagli Europei di atletica, ginnastica artistica e nuoto, oltre a una strategia televisiva volta a consolidare i programmi di punta e celebrare icone del piccolo schermo come Pippo Baudo e Dino Zoff. L’estate degli equilibri sportivi tra calcio e grandi sfide continentali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai conquista l’estate: tra grandi eventi sportivi e grandi icone

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