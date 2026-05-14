Grandi eventi e lavori traffico in tilt e cittadini esasperati Manfredi | Se i cittadini non vogliono non portiamo più il Giro d' Italia a Napoli

A Napoli, le attività di ristrutturazione e i grandi eventi hanno portato a numerosi disagi nel traffico cittadino, con le strade bloccate e i residenti sempre più esasperati. Attualmente sono in corso lavori lungo il Lungomare, tra Piazza Vittoria e via Ugo Foscolo, previsti fino al 31 maggio, e interventi su fogne e manto stradale tra Posillipo e altre zone della città. Per queste ragioni, il sindaco ha dichiarato che, se i cittadini non desiderano più ospitare il Giro d’Italia, l’amministrazione potrebbe decidere di non portarlo a Napoli.

Napoli è ormai un enorme cantiere a cielo aperto. Si va dal restyling del Lungomare con il cantiere attivo tra Piazza Vittoria e via Ugo Foscolo fino al prossimo 31 maggio all'intervento su fogne e manto stradale a Posillipo, tra Donn'Anna e Largo Sermoneta e ancora tra Ferdinando Russo e Piazza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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