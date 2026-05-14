Una donna di 53 anni è stata denunciata in Veneto con l’accusa di truffa dopo aver inviato a una collega foto del funerale della propria figlia, che in realtà erano state generate da un'intelligenza artificiale. La donna aveva mantenuto questa bugia per circa due mesi, sostenendo di avere una figlia in fin di vita. In un tentativo di ottenere denaro, aveva chiesto alla collega circa 1.500 euro. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

La figlia, incinta, era in fin di vita in una clinica svizzera. Sostenere le spese - stimate intorno ai 1.700 euro al giorno - era uno sforzo proibitivo. Questa la storia completamente frutto di fantasia con cui una donna è riuscita a convincere una sua collega, dipendente di una struttura alberghiera in Alto Adige, a sostenere la sua causa inesistente con versamenti di denaro. Per continuare a spillarle soldi dal conto in banca, la donna non si era certo fermata lì. Ha infatti inventato che la figlia non ce l'avesse fatta ma che la neonata che aveva in grembo fosse riuscita a sopravvivere. Per certificare il tutto, è arrivata a inviare alla collega una foto del funerale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Manda a una collega le foto del funerale della figlia per farsi mandare 1.500 euro, ma erano generate dall'IA

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