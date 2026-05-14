Manchester City-Crystal Palace 3-0 | gol e highlights

Nel match tra Manchester City e Crystal Palace, i padroni di casa si sono imposti con un risultato di 3-0. La partita si è conclusa con tre gol segnati dal City, che ha così ridotto a un punto lo svantaggio dall'Arsenal, mantenendo però una differenza reti superiore di un gol rispetto ai Gunners. I gol e gli highlights della partita sono stati condivisi nelle ultime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui