Manchester City-Crystal Palace 3-0 | gol e highlights
Nel match tra Manchester City e Crystal Palace, i padroni di casa si sono imposti con un risultato di 3-0. La partita si è conclusa con tre gol segnati dal City, che ha così ridotto a un punto lo svantaggio dall'Arsenal, mantenendo però una differenza reti superiore di un gol rispetto ai Gunners. I gol e gli highlights della partita sono stati condivisi nelle ultime ore.
Il Manchester City vince 3-0 contro il Crystal Palace e si porta a -1 dall'Arsenal, migliorando però di un gol la differenza reti (+43 contro +42 dei Gunners), fattore determinante in caso di arrivo a pari punti. La corsa al titolo in Premier League è più viva che mai a due giornate dal termine.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Manchester United-Crystal Palace 2-1: gol e highlights | Premier League
Sullo stesso argomento
Manchester City-Crystal Palace (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte all’EtihadManchester City e Crystal Palace si mettono in pari con le altre allineandosi a 36 partite giocate in vista delle ultime due giornate che per la...
Manchester City-Crystal Palace (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte all’EtihadManchester City e Crystal Palace si mettono in pari con le altre allineandosi a 36 partite giocate in vista delle ultime due giornate che per la...
Temi più discussi: VIDEO. Manchester City-Crystal Palace 3-0: gol e highlights; Il City travolge il Palace e resta in scia dell'Arsenal: Guardiola è a -2 da Arteta; Pronostici Manchester City - Crystal Palace: i Citizens tengono alta la pressione; Premier League, stasera si recupera Manchester City-Crystal Palace: ecco il pronostico.
PREMIER LEAGUE - Il Manchester City vince 3-0 il recupero col Crystal Palace, -2 dall'Arsenal a due giornate dalla fine ift.tt/A9WJRIF x.com
SEMENYO, MARMOUSH E SAVINHO TRASCINANO IL CITY Il Manchester City non sbaglia e vince 3-0 il recupero della 31° giornata contro il Crystal Palace: decisive le reti di Semenyo al 32', Marmoush al 40' e Savinho all'84' Una vittoria importantissim facebook
Man City-Crystal Palace 3-0: video, gol e highlightsServiva una vittoria per continuare a sperare e nel recupero della 31^ giornata di Premier League, il Manchester City batte il Crystal Palace con un netto 3-0. Grazie a questo successo, la squadra di ... sport.sky.it
Premier League, recupero Manchester City-Crystal Palace: quote e pronosticoIl Manchester City sperava di giocare il recupero contro il Crystal Palace per raggiungere l’Arsenal in testa alla classifica della Premier League. Invece il pareggio con l’Everton di un paio di turni ... corrieredellosport.it