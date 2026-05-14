Manchester City-Crystal Palace 3-0 | gol e highlights

Da gazzetta.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Manchester City e Crystal Palace, i padroni di casa si sono imposti con un risultato di 3-0. La partita si è conclusa con tre gol segnati dal City, che ha così ridotto a un punto lo svantaggio dall'Arsenal, mantenendo però una differenza reti superiore di un gol rispetto ai Gunners. I gol e gli highlights della partita sono stati condivisi nelle ultime ore.

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Il Manchester City vince 3-0 contro il Crystal Palace e si porta a -1 dall'Arsenal, migliorando però di un gol la differenza reti (+43 contro +42 dei Gunners), fattore determinante in caso di arrivo a pari punti. La corsa al titolo in Premier League è più viva che mai a due giornate dal termine.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Manchester City-Crystal Palace 3-0: gol e highlights
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