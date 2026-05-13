Manchester City-Crystal Palace mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte all’Etihad
Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la sfida tra Manchester City e Crystal Palace all’Etihad Stadium. Le due squadre hanno già disputato 36 partite ciascuna in questa stagione e si preparano a scendere in campo con formazioni ufficiali appena annunciate. Si aspetta una partita con almeno un gol per parte, secondo le ultime previsioni e le quote scommesse.
Manchester City e Crystal Palace si mettono in pari con le altre allineandosi a 36 partite giocate in vista delle ultime due giornate che per la squadra di Guardiola potrebbero essere decisive mentre quella di Oliver Glasner ha portato a termine la sua missione ed ora è focalizzata sulla Conference League. I Citizens si sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Defeat to Manchester City | Crystal Palace 0-3 Manchester City | Premier League Highlights
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