Manchester City-Crystal Palace mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte all’Etihad

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la sfida tra Manchester City e Crystal Palace all’Etihad Stadium. Le due squadre hanno già disputato 36 partite ciascuna in questa stagione e si preparano a scendere in campo con formazioni ufficiali appena annunciate. Si aspetta una partita con almeno un gol per parte, secondo le ultime previsioni e le quote scommesse.

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Manchester City e Crystal Palace si mettono in pari con le altre allineandosi a 36 partite giocate in vista delle ultime due giornate che per la squadra di Guardiola potrebbero essere decisive mentre quella di Oliver Glasner ha portato a termine la sua missione ed ora è focalizzata sulla Conference League. I Citizens si sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Manchester City-Crystal Palace (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte all’Etihad ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Defeat to Manchester City | Crystal Palace 0-3 Manchester City | Premier League Highlights Notizie correlate Manchester City-Crystal Palace (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte all’EtihadManchester City e Crystal Palace si mettono in pari con le altre allineandosi a 36 partite giocate in vista delle ultime due giornate che per la... Manchester City-Crystal Palace (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiManchester City e Crystal Palace si mettono in pari con le altre allineandosi a 36 partite giocate in vista delle ultime due giornate che per la... Temi più discussi: Manchester City - Crystal Palace; Premier League: preview Manchester City-Crystal Palace; quote Manchester Crystal Palace: il pronostico sui Citizens; Arsenal sempre più vicino al titolo: gli scenari e il calendario a confronto col City. All’Etihad va in scena il recupero della 31ª giornata di Premier League: Manchester City - Crystal Palace! ? Con 3 punti i Citizens si porterebbero a -2 dall’Arsenal, mettendo ancora più pressione ai Gunners di Arteta. Sarà una vittoria del City o ci saranno s x.com Premier League, recupero Manchester City-Crystal Palace: quote e pronosticoIl Manchester City sperava di giocare il recupero contro il Crystal Palace per raggiungere l’Arsenal in testa alla classifica della Premier League. Invece il pareggio con l’Everton di un paio di turni ... corrieredellosport.it Manchester City-Crystal Palace e Lens-Psg LIVE su Sky Sport: gli orari e i canaliTre match di calcio estero da non perdere mercoledì 13 maggio in diretta su Sky. La serata si apre con la sfida di Ligue 1 tra Brest e Strasburgo, da seguire dalle 19 su Sky Sport 257. Restando in Fra ... sport.sky.it