Manchester City-Crystal Palace mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte all’Etihad

Da infobetting.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Manchester City e Crystal Palace all’Etihad Stadium. Le due squadre hanno entrambe disputato 36 incontri quest’anno. Le formazioni stanno preparando le proprie strategie e le quote per l’esito sono state pubblicate. I precedenti incontri tra le due squadre indicano che ci si aspetta almeno un gol per parte durante il match.

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Manchester City e Crystal Palace si mettono in pari con le altre allineandosi a 36 partite giocate in vista delle ultime due giornate che per la squadra di Guardiola potrebbero essere decisive mentre quella di Oliver Glasner ha portato a termine la sua missione ed ora è focalizzata sulla Conference League. I Citizens si sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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