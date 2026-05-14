In Italia, si contano circa 5.800 medici in meno rispetto al fabbisogno totale, una carenza che preoccupa nel contesto delle emergenze sanitarie. Secondo un esperto, questa mancanza rende il sistema sanitario impreparato ad affrontare eventuali future pandemie. La medicina territoriale, che dovrebbe gestire i casi di contagio sul territorio, non dispone delle risorse necessarie per affrontare un aumento dei pazienti. La situazione solleva interrogativi sulla capacità di risposta del sistema sanitario pubblico.

?? Punti chiave Come influirà la carenza di medici sulla gestione delle future pandemie? Perché la medicina territoriale non è pronta a gestire nuovi contagi? Chi pagherà le conseguenze del crescente divario tra pubblico e privato? Come può il nuovo piano pandemico colmare i vuoti del personale??? In Breve Dati OCSE evidenziano carenza strutturale di personale nel sistema sanitario nazionale. Nuovo piano pandemico programmato per il periodo 2025-2029 affronta nodi critici. Debolezza della medicin .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mancano 5.800 medici: Dentico: «Siamo impreparati a nuove pandemie»

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