In Lombardia, i livelli dei bacini idrici sono scesi di circa un terzo rispetto alla media del periodo 2006-2025, secondo i dati di Arpa. La primavera si presenta particolarmente siccitosa, con i serbatoi in riserva che contengono circa 800 metri cubi di acqua in meno rispetto al normale. Nonostante le irrigazioni già in corso nei campi, le riserve d’acqua rimangono inferiori alle medie storiche e la situazione rimane preoccupante.

Primavera siccitosa, tanto che nei campi si inizia già a irrigare, ma i bacini idrici sono inferiori di un terzo rispetto alla media del 2006-2025, secondo i dati di Arpa Lombardia. Se i grandi laghi Maggiore e Garda hanno ancora un buon livello di riempimento, grazie alla regolazione degli sbarramenti che riducono la portata rilasciata negli emissari, le cose vanno peggio per i bacini che dipendono maggiormente dalle riserve d’alta quota: le pianure bagnate da Brembo, Serio e Oglio. Sui monti delle valli orobiche e della Valcamonica manca quasi la metà della neve che si misura mediamente in questo periodo. E il caldo di questi giorni, con lo zero termico stabilmente a 3400 metri, rischia di aggravare la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bacini idrici in riserva. Mancano 800 metri cubi

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