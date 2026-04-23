Abruzzo allarme nelle scuole | mancano 3.800 studenti nel 2026
Nell'Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Regionale ha stimato che entro il 2026 ci saranno circa 3.800 studenti in meno nelle scuole della regione. La diminuzione è prevista nel prossimo futuro, senza indicare cause specifiche o implicazioni. La cifra rappresenta una variazione significativa rispetto agli anni precedenti, secondo le proiezioni ufficiali dell'ente responsabile del settore scolastico locale.
? Cosa sapere L'Ufficio Scolastico Regionale prevede 3.800 studenti in meno nelle scuole abruzzesi per il 2026.. Il calo colpisce Chieti e Pescara con perdite rispettivamente di 1.400 e 1.300 iscritti.. Circa 3.800 studenti in meno si presenteranno nelle scuole abruzzesi per l’anno scolastico 20262027, secondo i dati dell’Ufficio Scolastico Regionale che delineano un quadro di profonda trasformazione demografica per l’intera regione. Il calo delle iscrizioni non rappresenta un fenomeno isolato, ma una tendenza strutturale che colpisce duramente il tessuto sociale dei territori. La provincia di Chieti è quella che affronta la contrazione più severa con una perdita di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu
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