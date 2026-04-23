Abruzzo allarme nelle scuole | mancano 3.800 studenti nel 2026

Nell'Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Regionale ha stimato che entro il 2026 ci saranno circa 3.800 studenti in meno nelle scuole della regione. La diminuzione è prevista nel prossimo futuro, senza indicare cause specifiche o implicazioni. La cifra rappresenta una variazione significativa rispetto agli anni precedenti, secondo le proiezioni ufficiali dell'ente responsabile del settore scolastico locale.