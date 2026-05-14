Mamma Sonia e i figli forse rintracciati all' estero

Una famiglia composta da una madre e due figli potrebbe essere stata trovata all'estero. Secondo fonti, sono vivi e stanno bene. La notizia è arrivata intorno all'ora di pranzo di un giorno qualsiasi in mezzo alla settimana, segnando la fine di un lungo periodo di incertezza. Non ci sono dettagli su come siano stati rintracciati né sulla loro localizzazione precisa.

Vivi. E stanno bene. L'incubo finisce all'ora di pranzo di un giorno qualunque in mezzo alla settimana. Ieri, mercoledì 13 maggio, Sonia Bottacchiari, origini salsesi, e i suoi due figli adolescenti di 14 e 16 anni, vengono ritrovati dopo oltre 20 giorni di ricerche nelle montagne del Friuli.🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Blind hubby is a billionaire! Dumped for cancer, he opens his eyes on wedding night!

Notizie correlate

«Rintracciati Sonia Bottacchiari e i figli: stanno bene»«È stata rintracciata Sonia Bottacchiari con i figli Groppi Nishanta e Groppi Joshua.

Leggi anche: Rintracciati Sonia Bottacchiari e i figli, la Procura: «Stanno bene»

Temi più discussi: Ritrovati la donna e i figli scomparsi in Friuli, stanno bene; Famiglia scomparsa, le quattro piste seguite dagli investigatori nel giallo di mamma Sonia e i suoi due figli; Mamma e figli scomparsi, il nonno: Sonia ha paura ma non so di chi; Scomparsi nel nulla, il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioni.

... Più che altro, che ha in testa questa Sonia, questa mamma! #chilhavisto x.com

Piacenza, mamma scomparsa con i due figli: stanno bene, sono stati rintracciati tutti e treDovrà dare tante spiegazioni mamma Sonia ma la bella notizia è che lei e i suoi due figli stanno bene. Le ultime notizie da Piacenza ... ultimenotizieflash.com

Mamma e figli scomparsi a Piacenza, trovate due lettere di Sonia Bottacchiari a casa del padreScomparsi da Piacenza, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti sono al centro di indagini intense. Scopri gli sviluppi e le ricerche in corso. bigodino.it