Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi figli, Groppi Nishanta e Groppi Joshua. Tutti e tre risultano in buone condizioni di salute e vivono in abitazioni adeguate. La notizia è stata comunicata dalle autorità che hanno confermato il loro stato di benessere senza ulteriori dettagli sulla località o sui motivi del loro allontanamento.

«È stata rintracciata Sonia Bottacchiari con i figli Groppi Nishanta e Groppi Joshua. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita». Lo rende noto la procura con una nota ufficiale il 13 maggio. «Non si intendono.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Famiglia scomparsa, rintracciati Sonia Bottacchiari e i figli: stanno bene

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