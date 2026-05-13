Rintracciati Sonia Bottacchiari e i figli la Procura | Stanno bene

La Procura ha comunicato di aver rintracciato Sonia Bottacchiari e i figli Nishanta e Joshua Groppi. Secondo quanto riferito, tutte e tre le persone sono state trovate in buone condizioni di salute e vivono in alloggi adeguati. La notizia arriva dopo una fase di ricerche che si era protratta per alcuni giorni. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità del ritrovamento o sulla località in cui si trovano attualmente.

«È stata rintracciata Sonia Bottacchiari con i figli Nishanta e Joshua Groppi. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita». Arriva nel primo pomeriggio del 13 maggio, direttamente dalla Procura di Piacenza, la notizia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Famiglia scomparsa, rintracciati Sonia Bottacchiari e i figli: stanno bene

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