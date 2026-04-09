Una donna e la sua figlia sono state trovate avvelenate, mentre i due membri sopravvissuti della famiglia sono stati ascoltati per più di dieci ore in questura. Gli interrogatori sono stati condotti senza l’assistenza di avvocati e si sono svolti negli uffici di Campobasso. La vicenda coinvolge un marito e un’altra figlia, entrambi sentiti come persone informate sui fatti.

Gianni Di Vita e sua figlia Alice, gli unici due sopravvissuti della famiglia, sono stati ascoltati per oltre 10 ore come persone informate sui fatti (senza avvocati) negli uffici della Questura di Campobasso. Le audizioni, iniziate alle 10 del mattino, si sono concluse in tarda serata.Le loro versioni sono risultate concordanti, ma non hanno convinto del tutto gli inquirenti. La procuratrice di Larino Elvira Antonelli e il capo della Mobile Marco Graziano li hanno interrogati, come riporta ilMessaggero, a lungo sui giorni precedenti la morte per avvelenamento da ricina della quindicenne Sara e della madre Antonella Ielsi, avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mamma e figlia avvelenate, clamorosa svolta: "Il marito e l'altra figlia sentiti per 10 ore"

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