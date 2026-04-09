Una madre e la figlia sono state trovate morte in circostanze che suggeriscono un avvelenamento. La questura ha ricevuto una soffiata che ha portato a un approfondimento delle indagini, durate circa dieci ore di interrogatori e analisi. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e si sta cercando di chiarire ogni dettaglio sulla causa dei decessi. La ricostruzione dei fatti prosegue senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Il caso della madre e figlia morte avvelenate continua a essere al centro di una ricostruzione investigativa complessa. Le due vittime, decedute in ambito domestico in un arco di tempo ravvicinato, sono risultate uccise da avvelenamento da ricina, una sostanza altamente tossica. L’inchiesta procede per chiarire tempi, modalità e responsabilità, mentre restano aperti diversi punti dell’accaduto. Gli accertamenti si stanno concentrando sulla provenienza della sostanza e sui contatti e sulle dinamiche familiari dei giorni precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione ogni passaggio utile a definire un quadro lineare e documentato dei fatti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Dieci ore sotto torchio”. Mamma e figlia avvelenate, clamorosa svolta: la soffiata dalla questura

“Dieci ore sotto torchio”. Mamma e figlia avvelenate, la notizia dalla questuraUn dramma familiare che si trasforma in un caso sempre più oscuro, fatto di silenzi, sospetti e dettagli inquietanti.

Mamma e figlia avvelenate, clamorosa svolta: "Il marito e l'altra figlia sentiti per 10 ore"Gianni Di Vita e sua figlia Alice, gli unici due sopravvissuti della famiglia, sono stati ascoltati per oltre 10 ore come persone informate sui fatti...

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Per cause in corso di accertamento, circa dieci tonnellate di materiale vario, fra cui carta, nylon e legno, sono state interessate dalle fiamme nello stabilimento di via Bursi. #veronanetwork - facebook.com facebook