Dopo 23 giorni di silenzio e ricerche estese, sono stati ritrovati all'estero una donna e i suoi due figli, scomparsi dalla zona di Tarcento (Udine). La donna ha comunicato alle autorità di non voler rivelare la loro posizione attuale. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra amici e familiari, che avevano avviato le ricerche senza esito. La polizia sta verificando le circostanze del loro allontanamento e della loro presenza all'estero.

TARCENTO (UDINE) - Dopo 23 giorni di silenzio, telefoni spenti e ricerche senza sosta, la vicenda di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli, si chiude con la notizia più attesa: sono vivi, stanno bene e si trovano in un luogo sicuro. Non in Friuli Venezia Giulia, ma all’estero. La donna e i due ragazzi, di 14 e 16 anni, sono stati rintracciati in buone condizioni di salute, all’interno di una sistemazione alloggiativa giudicata adeguata dagli inquirenti. La Procura della Repubblica di Piacenza, attraverso la procuratrice Grazia Pradella, ha scelto però di mantenere il «massimo riserbo» sulla località in cui i tre si trovano. Una decisione legata alla necessità di tutelare la donna, che avrebbe manifestato «timori per la propria incolumità» e la paura che, se individuata pubblicamente, possa rendersi nuovamente irreperibile.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mamma e figli scomparsi, la donna e i ragazzi ritrovati all'estero: «Non dite dove siamo»

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