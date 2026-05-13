Una donna e i suoi figli, scomparsi da alcuni giorni, sono stati trovati e sono in buone condizioni. La Procura ha confermato il ritrovamento, ma ha precisato di non conoscere la località in cui si trovavano durante la loro assenza. La famiglia era sparita da una zona del Friuli Venezia Giulia e, ora, si trova in un alloggio adeguato. Nessun dettaglio sulla loro presenza nelle ultime ore è stato reso pubblico.

TARCENTO - «E' stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita». Lo riferisce la Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla mamma e i due figli di 14 anni e 16 anni scomparsi da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli, nella zona di Tarcento. «Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari - ha detto la Procuratrice - in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile».🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mamma e figli scomparsi ritrovati sani e salvi. La Procura: «Non possiamo dire dov'erano»

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