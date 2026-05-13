Dopo quasi un mese di silenzio, sono stati ritrovati la donna e i due figli scomparsi in Friuli. Tutti e tre sono stati trovati in buone condizioni di salute. La donna, di 49 anni, e i figli di 14 e 16 anni erano scomparsi dal 20 aprile scorso, senza lasciare tracce fino al loro ritrovamento. Le autorità non hanno ancora comunicato dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

La donna di 49 anni e i figli di 14 e 16 sono stati rintracciati nella giornata di mercoledì. Una settimana fa, il 6 maggio, la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Nella giornata di lunedì l'inviato di Sky TG24, Flavio Isernia, durante un'intervista al padre della donna aveva rinvenuto nella casa una lettera della donna, dalla quale trapelava una situazione di sofferenza e profonda inquietudine. La nota della procura parla di una situazione familiare fortemente problematica. Sul caso proseguiranno le indagini: i reati ipotizzati sono sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ritrovati la donna e i figli scomparsi in Friuli: ecco cosa sappiamo

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