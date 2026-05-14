Maltrattamenti ed estorsioni alla madre 38enne ' graziato' dal giudice

Un uomo di 38 anni, coinvolto in episodi di maltrattamenti ed estorsioni ai danni della madre, è stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La decisione è stata presa dalla terza sezione del tribunale, presieduta dalla giudice Claudia Picciotti. La condanna riguarda il comportamento dell’uomo, che ha ricevuto una sentenza di reclusione senza l’incarico di eseguire la detenzione in carcere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui