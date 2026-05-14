Maltrattamenti ed estorsioni alla madre 38enne ' graziato' dal giudice
Un uomo di 38 anni, coinvolto in episodi di maltrattamenti ed estorsioni ai danni della madre, è stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La decisione è stata presa dalla terza sezione del tribunale, presieduta dalla giudice Claudia Picciotti. La condanna riguarda il comportamento dell’uomo, che ha ricevuto una sentenza di reclusione senza l’incarico di eseguire la detenzione in carcere.
Due anni di reclusione pena sospesa. E' quanto stabilito dalla terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Claudia Picciotti nei confronti di Raffaele M., 38enne di Marcianise finito sotto processo per estorsioni e maltrattamenti ai danni della madre.Secondo la tesi del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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