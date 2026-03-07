Maltrattamenti e minacce alla madre | giudice dispone il processo

Una madre di Salerno ha sporto denuncia contro il proprio figlio per maltrattamenti e minacce. La richiesta di archiviazione presentata dalla procura è stata respinta dal giudice, che ha disposto il processo. L’avvocato Lucia Perri, penalista del Foro irpino, ha deciso di opporsi alla richiesta di archiviazione, che era stata avanzata due volte.

I fatti contestati sono minacce reiterate, violenze fisiche, maltrattamenti psicologici. A corredo delle denunce, certificati medici che attestano lesioni riportate dalla donna Una madre di Salerno ha denunciato il figlio per maltrattamenti. Una storia che avrebbe potuto finire in un fascicolo archiviato, come accade spesso, se l'avvocato Lucia Perri — penalista del Foro irpino — non avesse deciso di opporsi, due volte, alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. I fatti contestati - riportano i colleghi di Avellinotoday - sono minacce reiterate, violenze fisiche, maltrattamenti psicologici. A corredo delle denunce, certificati medici che attestano lesioni riportate dalla donna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Botte e minacce alla madre: "Non furono maltrattamenti". E il caso decade in Appello

Madre denuncia il figlio: imputazione coatta per maltrattamenti e minacceDopo due richieste di archiviazione respinte dal giudice, scatta il processo: aggravate le accuse per lesioni e minacce in famiglia Una madre di...

Altri aggiornamenti su Maltrattamenti e minacce alla madre....

Temi più discussi: Ti stacco la testa. Botte e minacce con la neonata in braccio: padre e figlio a processo - FoggiaToday; Violenze e minacce quotidiane alla moglie, condannato a 4 anni; Botte e minacce alla moglie: 47enne fermato con braccialetto elettronico; Picchiata, trascinata per i capelli e afferrata per il collo: marito orco agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Maltrattamenti in famiglia, aggressioni e minacce alla convivente: denunciato un uomo di 49 anniI Carabinieri di Salaparuta denunciano un uomo di 49 anni accusato di maltrattamenti nei confronti della convivente ... marsalalive.it

Olbia, 38enne a processo per maltrattamenti: pugni e calci alla convivente incintaOlbia. Un uomo di 38 anni residente a Olbia è finito sotto processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ... olbia.it

Sassari, chiusa struttura per minori: nelle immagini choc gli abusi delle educatrici – Cosa sappiamo I maltrattamenti ripresi dalle telecamere in seguito agli accertamenti avviati dalla Procura di Sassari - facebook.com facebook

Bitonto. Maltrattamenti, maestra d'asilo sospesa per sei mesi x.com